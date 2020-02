Electricité et Eaux de Madagascar : pas de "reprise de la cotation jusqu'à nouvel ordre"

(Boursier.com) — Par Ordonnance en date du 7 février 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL BCM (7 rue Caumartin à Paris 9ème) prise en la personne de Maître Eric Bauland, en qualité d'Administrateur Provisoire de la Société Electricité et Eaux de Madagascar pour une durée de 6 mois, avec la mission suivante :

- gérer et administrer la société EEM avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts, aux lois et usages du commerce ;

- pour ce faire, disposer des pouvoirs que la Loi et les Décrets en vigueur confèrent au Conseil d'Administration d'une société anonyme, ou à son Président, ou à son Directeur Général.

Les formalités sont en cours auprès du greffe du Tribunal de commerce pour faire acter les pouvoirs les plus étendus à l'Administrateur Provisoire.