Electricité et Eaux de Madagascar : nouveau Conseil d'Administration

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 23 juillet 2021, l'Assemblée Générale des actionnaires d'Electricité et Eaux de Madagascar a décidé de nommer, en qualité de membres du Conseil d'Administration de la société : Madame Hélène Tronconi, Madame Céline Brillet et Monsieur James Wyser-Pratte.

A l'issue de l'Assemblée générale, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis et ont nommé, à l'unanimité, Mme Hélène Tronconi en qualité de Présidente Directrice Générale de la société, avec effet à compter de la fin de la mission de l'Administrateur Provisoire, intervenue le 7 août 2021, soit le 8 août 2021. La société est toujours assistée par l'Administrateur Judiciaire.

Le 12 août, l'Assemblée générale des actionnaires de la filiale SAIPPPP a décidé de révoquer l'ensemble des administrateurs de cette société. Un Conseil d'Administration de la filiale tenu le même jour a nommé Mme Hélène Tronconi en qualité de Présidente Directrice Générale de SAIPPPP.

Le 16 août 2021, le Conseil d'Administration d'EEM a pris acte de la démission de Mme Céline Brillet et coopté Pierre Guillerand pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Par conséquent, le Conseil d'Administration est aujourd'hui composé de :

- Madame Hélène Tronconi, Présidente,

- Monsieur Pierre Guillerand, Administrateur

- Monsieur James Wyser-Pratte, Administrateur.

Depuis leur prise de fonctions, la Directrice Générale et les membres du Conseil d'Administration entendent :

- poursuivre, avec l'assistance de l'Administrateur Judiciaire, le déroulement de la procédure de sauvegarde dans les limites temporelles fixées par le Tribunal ;

- organiser au mieux la protection des actifs de la Société et de son Groupe ;

- procéder, dès que cela leur sera possible, à l'arrêté des états financiers annuels 2020.

La société tiendra informés ses actionnaires et le marché du déroulement de la procédure de sauvegarde. "A l'échéance de celle-ci et une fois son autonomie financière retrouvée, elle espère pouvoir revenir à une vie sociale normale et mettre fin à la suspension actuelle de la cotation de son titre", explique le nouveau Conseil d'Administration.