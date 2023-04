Electricité et Eaux de Madagascar : comptes publiés

(Boursier.com) — Pour 2022, Electricité et Eaux de Madagascar réalise un chiffre d'affaires consolidé de 152 kE. Le résultat opérationnel consolidé est une perte de -3,28 millions d'euros pour un résultat net part du groupe de -2,31 ME (-1,77 ME à fin 2021).

Une décision judiciaire au Cambodge en novembre 2022, devenue définitive fin janvier 2023 à l'expiration du délai d'opposition, rend à EEM le contrôle de la société Victoria Angkor. Divers frais ont été engagés pour parer au plus pressé. Il reste à financer une rénovation à minima de l'hôtel, à résoudre les litiges concernant les taxes, et la société Victoria Angkor Estate, détentrice du foncier.

Une promesse unilatérale de vente d'environ 80% de l'immeuble parisien a été signée fin novembre 2022 pour 10,1 ME.

L'année se caractérise aussi par la fin de la sauvegarde de la société mère EEM. Dans ce cadre, il a été procédé au paiement des créances produites, le règlement de celles contestées demeurant entre les mains du mandataire. EEM a aussi procédé à la location de quelques lots de l'immeuble péruvien.

Pour s'assurer des moyens de trésorerie nécessaires et obtenir les fonds permettant une sortie de la procédure de sauvegarde, 543.792 actions Gascogne ont été cédées sur le marché pour un montant global de 1.733 kE, faisant revenir la participation d'EEM dans ce groupe à 10,07%.

En fin d'exercice 2022 et au début de 2023, certains actionnaires ont effectué des avances en compte courant.

Postérieurement à la clôture des comptes 2022, la sous-filiale Paris Croix des Petits Champs a signé, le 31 mars 2023, la cession prévue dans la promesse de vente de novembre 2022. Après déduction de la valeur du rachat du crédit-bail, il a été encaissé 7,7 ME.