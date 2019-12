Electricité et Eaux de Madagascar : comptes 2018 publiés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Electricité et Eaux de Madagascar publie enfin les comptes 2018. Les comptes sociaux de l'exercice se traduisent par une perte de -1,92 millions d'euros (-2,7 ME au titre de 2017).

Les comptes consolidés du groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduisent par une perte consolidée de -1,4 ME (-6,7 ME au titre de 2017).

Le Groupe EEM enregistre au titre de l'exercice 2018, un chiffre d'affaires de 165 kE. Le résultat opérationnel courant est de -2,31 ME, en baisse par rapport à l'exercice 2017.