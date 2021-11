Electricité et Eaux de Madagascar : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Electricité et Eaux de Madagascar, sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 10 décembre à 15h à l'Hôtel Westminster, à Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-après.

Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la société invite les actionnaires à la plus grande prudence, et les invite à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée. Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l'Assemblée, il est rappelé que l'accueil est subordonné au respect des gestes barrières. En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d'organisation de l'Assemblée pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site de la société.

L'ordre du jour est le suivant :

- Examen et arrêté de comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Examen et arrêté des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Affectation du résultat de l'exercice 2018 en instance d'affectation ;

- Affectation du résultat de l'exercice 2019 en instance d'affectation ;

- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Rémunération des administrateurs ;

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions réglementées ;

- Nomination de Yuthika Hin en qualité de membre du Conseil d'Administration ;

- Constatation de la démission de Mme Céline Brillet de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration ;

- Nomination, en remplacement, de Mme Hélène Guillerand en qualité de membre du Conseil d'Administration ;

- Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente Directrice Générale

- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;

- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Ratification du transfert du siège social de la société au 38, rue Croix des Petits Champs à Paris ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.