Electricité et Eaux de Madagascar : 6 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Electricité et Eaux de Madagascar (EEM) dégage un résultat net consolidé de 6,62 millions d'euros (-1,47 ME un an plus tôt). Le résultat net part du groupe est 6,38 ME (-1,47 ME au 1er semestre 2022).

EEM dispose de 17,31 ME de capitaux propres.

EEM précise que le Ministère du Commerce a enregistré les nouveaux statuts de la société Viktoria Angkor, le 15 août 2023. Le nouveau Conseil d'Administration est donc opérationnel à compter de cette dernière date. Le Groupe devra procéder à l'apurement des passifs locaux, notamment fiscaux, non encore définitivement arrêtés, ainsi qu'à la réalisation de travaux de remise en état de l'hôtel en vue de sa réouverture.