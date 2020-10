Électricité de Strasbourg : surcoût concernant le projet de géothermie profonde d'Illkirch Graffenstaden

(Boursier.com) — Électricité de Strasbourg a démarré en 2018 à Illkirch le chantier de son projet de production de chaleur et d'électricité à partir d'énergie géothermale. Les complexités géologiques rencontrées sur le forage du premier puits, profond de 3.400 m, ont un impact sur le planning et le budget du projet, pour un surcoût estimé à 15 ME.

Les tests de débit de ce puits, retardés par la crise sanitaire, viennent de s'achever. Les résultats obtenus, inférieurs aux objectifs visés, conduisent ÉS à compléter ces tests par une étude de modélisation. ÉS adaptera, le cas échéant, son projet aux résultats de cette étude attendus au cours du 1er semestre 2021.