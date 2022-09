Electricité de Strasbourg : quel impact ?

(Boursier.com) — Pour faire suite au communiqué du 8 septembre 2022, la société Electricité de Strasbourg informe que les opérations de rééquilibrage et d'ajustement des volumes vendus pour les journées des 6 et 7 septembre 2022 ont généré un coût estimé à 60 ME.

ÉS communiquera sur l'impact de ces opérations dans les comptes du groupe au plus tard lors de la publication de ses résultats annuels 2022.