Électricité de Strasbourg : légère hausse des résultats 2019

(Boursier.com) — Le groupe Électricité de Strasbourg a généré un chiffre d'affaires 2019 de 766,7 ME, en hausse de 6,4% par rapport à 2018, principalement grâce à la hausse des ventes de gaz et d'électricité. Le résultat opérationnel courant retraité ressort à 90,1 ME, en hausse de 6% par rapport à 2018. Le résultat net courant ressort à 55,3 ME, en hausse de 7% par rapport à 2018.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le 28 mai 2020 la distribution d'un dividende augmenté à 5,4 euros par action au titre de l'exercice écoulé, payable à compter du 1er juin 2020.

Le gestionnaire de réseau d'électricité Strasbourg Électricité Réseaux a distribué 6.783 GWh en 2019. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le fournisseur ÉS Énergies Strasbourg a commercialisé 5.493 GWh d'électricité et 4.716 GWh de gaz naturel en 2019.

Les trois principales installations de géothermie profonde et de biomasse ont produit 293 GWh chaleur et 72 GWh d'électricité renouvelables en 2019. Le groupe a mis en service une centrale hydro-électrique dans la vallée de Schirmeck. Les travaux de forage du premier puits de la centrale de géothermie profonde qui produira de l'électricité et de la chaleur vertes à Illkirch se sont terminés en juillet 2019. La phase d'évaluation de la ressource a été initiée afin d'orienter la trajectoire du second puits. Elle se poursuivra en 2020.