Electricité de Strasbourg : le résultat opérationnel s'établit à 40,4 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé semestriel d'Electricité de Strasbourg s'est inscrit à 370,9 ME. Le retrait de 7,7% par rapport à 2019 s'explique en grande partie par un climat exceptionnellement doux et la baisse des consommations consécutives au confinement. Le résultat opérationnel s'établit à 40,4 ME, en recul de 11% par rapport au résultat opérationnel 2019 retraité de la régularisation du FPE. Ce recul résulte principalement de la crise sanitaire du COVID (baisses de marge, reventes à perte, provisions pour non recouvrement).

Dans ce contexte, le résultat net part du Groupe semestriel ressort à 27,2 ME, en retrait de 5,8%.

Le groupe ÉS a assuré la continuité de ses activités industrielles et clientèle pendant la crise, tout en préservant la santé des salariés.

Distribution d'électricité

Sous le double effet d'un climat défavorable et du COVID, les volumes d'électricité reculent de 6,8% à 3,2 TWh.

La tempête Ciara de début d'année n'a que faiblement affecté la continuité d'alimentation, qui reste à un excellent niveau.

Fourniture d'électricité et de gaz naturel

Le climat et le COVID ont également eu un impact sur les ventes d'électricité et de gaz naturel, qui s'établissent respectivement à 2,8 TWh (0%) et 2,3 TWh (-14,5%).

La conquête de clients hors du territoire historique permet néanmoins d'atténuer cet impact, en particulier en électricité.

Services énergétiques

Le climat particulièrement doux et un contexte de prix défavorable ont pesé sur les résultats semestriels.

Des succès commerciaux emblématiques ont néanmoins été obtenus auprès de grands industriels en Alsace.

Production d'énergies renouvelables

La continuité des centrales en fonctionnement a été assurée pendant le confinement. Les tests sur le puits no1 du projet de géothermie profonde d'Illkirch ont été reportés au 2ème semestre, du fait du confinement.