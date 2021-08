Electricité de Strasbourg : le résultat net croît de 29% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé d'Electricité de Strasbourg s'établit à 425,9 millions d'euros, en progression de +14,8% par rapport au 1er semestre 2020. Des conditions climatiques conformes aux normales saisonnières et le peu d'effet résiduel de la crise sanitaire entraînent une progression significative des volumes d'électricité et de gaz par rapport au 1er semestre 2020 qui avait été exceptionnellement doux et pénalisé par le 1er confinement.

Cette hausse des volumes, combinée au rebond de l'activité et à des effets prix favorables, contribue à la croissance de +23,4% du résultat opérationnel, à 49,9 ME.

Le résultat net part du Groupe semestriel s'établit à 35,1 ME, en hausse de 29% par rapport au 1er semestre 2020.