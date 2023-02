Electricité de Strasbourg : le marché spot et le tassement des marges obèrent les comptes 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'Electricité de Strasbourg s'élève à 1,293 milliard d'euros au 31 décembre 2022 (+48,5% par rapport à 2021). Les volumes distribués et commercialisés sont en baisse du fait d'un climat doux en 2022 et des efforts de sobriété énergétique des clients en fin d'année.

La hausse des prix du marché de l'électricité et du gaz s'est traduite dans les prix de vente hors taxes : +25% pour les tarifs réglementés de vente (correspondant à une hausse du prix TTC de +4%) et respectivement +56% et +185% en moyenne sur les portefeuilles en offre de marché électricité et gaz.

Cette hausse du chiffre d'affaires ne bénéficie pas au résultat opérationnel, les coûts des achats d'énergie progressant eux aussi. Le résultat opérationnel courant ressort à 34,7 ME, en retrait de -58,3% par rapport à 2021, du fait de l'impact financier des ventes sur le marché Spot des 6 et 7 septembre et d'un recul de la marge de commercialisation.

Le résultat net courant s'établit à 27,5 ME, en retrait de -53,5% pour les mêmes raisons.

Le résultat net part du groupe s'établit à 55 ME (-6,7% par rapport à 2021). Ce moindre recul résulte de la comptabilisation en juste valeur d'opérations de marché réalisées à prix de marché élevé et de la rétrocession de RTE à Strasbourg Électricité Réseaux.

Dividende

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 25 mai, la distribution d'un dividende de 2,65 euros/action au titre de l'exercice écoulé, payable à compter du 1er juin 2023.