Électricité de Strasbourg : forte hausse des résultats 2023

(Boursier.com) — Électricité de Strasbourg a vu son chiffre d'affaires consolidé atteindre 1.674,3 ME en 2023 (+29,5% par rapport à 2022). Malgré une baisse des volumes distribués et commercialisés liée à un climat doux et à la sobriété énergétique, le chiffre d'affaires bénéficie de la hausse des prix de vente liée à la hausse sans précédent des prix de marché en 2022.

Le résultat opérationnel atteint 117,8 ME, en forte hausse de +64,2% par rapport à 2022, soutenu en particulier par des effets prix positifs liés à la volatilité des prix de marché et le débouclage en 2023 de la compensation liée au bouclier tarifaire gaz 2022. Le résultat net part du groupe s'établit à 93,4 ME, en hausse de 70%.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui aura lieu le 28 juin 2024 la distribution d'un dividende de 8,6 euros par action, payable à compter du 2 juillet 2024.