ekWateur proroge la période de souscription des actions offertes dans le cadre de son introduction en bourse

(Boursier.com) — ekWateur , premier fournisseur indépendant, c'est-à-dire non producteur, d'énergies renouvelables (électricité, gaz et bois) dont l'objectif est de contribuer à la transition énergétique en facilitant l'accès au plus grand nombre aux énergies renouvelables, annonce sa décision de proroger la période de souscription des actions offertes dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris conformément aux dispositions du paragraphe 5.3.2.4 du prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 7 mai 2021 sous le numéro 21-142.

Initialement prévue pour clôturer le 25 mai 2021 à 12 heures (heure de Paris), la période d'offre du placement global est prorogée jusqu'au 28 mai 2021 à 12 heures (heure de Paris). La période de l'Offre à Prix Ouvert dont la clôture était initialement prévue le 24 mai 2021 (à 17h pour les souscriptions aux guichets et à 20h pour les souscriptions par Internet) est également prorogée jusqu'au 27 mai 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.