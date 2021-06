Ekinops : United Group retient les solutions FlexRate

(Boursier.com) — Ekinops annonce que United Group, câblo-opérateur dans la région de l'Europe du Sud-Est, a retenu ses solutions FlexRate pour construire les réseaux de fibre optique de sa filiale croate, Telemach Hrvastska.

United Group, dont le siège est aux Pays-Bas, est le principal fournisseur de services de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est. L'entreprise -dont les marques de télécommunications comprennent Telemach, Vivacom, SBB et Nova- prévoit d'investir plus de 500 millions d'euros au cours des cinq prochaines années pour étendre ses réseaux de fibre optique à de nouvelles zones et pour moderniser les réseaux existants.

Les solutions 200G et 400G FlexRate d'Ekinops sont combinées à l'architecture ROADM Flex Grid pour permettre une flexibilité à long terme nécessaire pour le coeur de réseau et les réseaux régionaux. Avec cette architecture, comprenant les mécanismes de contrôle et de création de services avancés de la solution logicielle Ekinops Celestis NMS, United Group et Telemach Hrvatska peuvent augmenter la capacité de leurs réseaux facilement et rapidement en ajoutant simplement de nouveaux circuits aux emplacements voulus. La plateforme WDM d'Ekinops offre une solution cohérente unique pour les réseaux longue distance urbains et régionaux, permettant de répondre rapidement aux demandes imprévisibles de bande passante dans les zones à forte densité de population, ainsi que l'interconnexion avec les autres hubs du groupe. La solution compacte et économe en énergie renforce encore la rentabilité de la solution proposée.