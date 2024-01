Ekinops : une fin d'année plutôt décevante, un titre en légère baisse

(Boursier.com) — En baisse de plus de 5% à l'ouverture, Ekinops remonte près de l'équilibre au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 30,3 ME, en repli de -4%. Sur la fin de l'année, Ekinops a continué de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 129,1 ME, en progression de +1% (+2% à taux de change constants). Ekinops confirme son objectif 2023 d'une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%.

Malgré une fin d'année quelque peu décevante, le ton pour 2024 reste positif avec la perspective d'un rebond dans l'Accès et le maintien d'une bonne dynamique dans le Transport, note Oddo BHF. La société semble donc capable de maintenir une croissance positive sur 2024 (bien que back-end loaded), mais avec toutefois peu de visibilité sur le point d'inflexion dans l'Accès et la séquence de croissance S1/S2. Par prudence l'analyste abaisse son scénario de croissance 2024 de 7% à 5%. Malgré tout, le dossier présente une valorisation attractive, des perspectives de rebond séduisantes, et des qualités intrinsèques qui le confortent dans son opinion 'surperformance' avec toutefois un objectif ajusté de 8 à 7,5 euros.

Portzamparc réduit de son côté son objectif de 9 à 8,7 euros mais reste à 'acheter'.