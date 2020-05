Ekinops : "un succès important"

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops annonce que ses nouveaux équipements OTN-Switch (Optical Transport Network) ont été retenus par un important fournisseur de services de télécommunications et de solutions numériques en EMEA (Europe - Moyen-Orient - Afrique).

"C'est un succès important pour nous et une étape majeure dans l'évolution d'Ekinops", déclare François Xavier Ollivier, Directeur des opérations transport optique d'Ekinops. "Moins d'un an après l'acquisition de la technologie OTN, cela prouve notre capacité à commercialiser rapidement de nouvelles technologies et à apporter de la valeur à nos clients à travers nos acquisitions."