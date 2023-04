Ekinops : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — À l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,9 ME, en croissance dynamique de +15%. Cette solide performance, alors que le 1er trimestre 2022 avait été marqué une croissance de +20%, est conforme au plan de marche annuel visant à réaliser une croissance de l'activité supérieure à +12% sur l'ensemble de l'exercice. A taux de change constant, la croissance trimestrielle s'est élevée à +14%.

Portzamparc souligne un message de la direction "globalement prudent" concernant les dépenses des opérateurs, tout en notant la confirmation de la guidance 'top-line' de plus de 12% et la fourchette de marge d'Ebitda située entre 15 et 19%. Portzamparc ajuste son scénario avec un cours cible abaissé de 11 à 10,70 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. Le titre recule de 2,8% ce vendredi à 8,65 euros.