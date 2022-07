Ekinops : très en avance sur son objectif annuel de croissance

(Boursier.com) — En croissance de +29%, le 2e trimestre 2022 d'Ekinops marque un nouveau pic d'activité pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est ainsi établi à 35,5 ME sur la période, (27,6 ME un an plus tôt). A taux de change et périmètre constants, la croissance trimestrielle s'élève à +24%.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires s'est établi à 63,3 ME, (50,8 ME au 1er semestre 2021), soit 12,5ME de plus. Cette forte dynamique d'activité représente une croissance de +25% par rapport au 1er semestre 2021 et de +20% par rapport au 2e semestre 2021, traditionnellement plus contributeur.

A mi-année 2022, le groupe est donc très en avance sur son objectif annuel d'une croissance de l'activité au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15%.

Objectifs annuels 2022 pleinement confortés

Après un 1er trimestre particulièrement dynamique (+20%), Ekinops poursuit sa trajectoire de croissance soutenue au 2ème trimestre (+29%) avec un excellent niveau de prise de commandes illustrant la capacité du Groupe à capter les investissements des opérateurs et des entreprises et l'adéquation de ses solutions avec les besoins de ces derniers dans un contexte économique plus difficile.

La société reste néanmoins vigilante vis-à-vis de la crise des composants qui continue en 2022 et devrait demeurer fortement présente au cours des trimestres à venir. A ce jour, elle n'occasionne toutefois pas d'impacts majeurs sur l'activité du Groupe qui, de par la maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement, surperforme largement son marché et ses concurrents.

A mi-année, Ekinops confirme ses objectifs financiers annuels :

- une croissance organique soutenue, au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15% ;

- une marge brute comprise entre 52% et 56%, conforme à l'ambition long terme et tenant compte des éventuels impacts de la crise d'approvisionnement sur les composants électroniques ;

- une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance.

Parallèlement, Ekinops continue d'être particulièrement actif sur le plan de la croissance externe et d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.