Ekinops : succès des premiers tests de connectivité 5G pour entreprises

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops a mené avec succès les premiers tests de connectivité commerciale 5G avec Orange Business Services (OBS), l'entité d'Orange dédiée aux entreprises, au sein de l'environnement de Orange Labs. Pour ces premiers tests, Ekinops a utilisé un routeur OneAccess compatible 5G basé sur OneOS6, la solution logicielle qui permet d'activer, à distance et à la demande, une gamme de services intégrés pour une plus grande modularité. OneOS6 est capable de prendre en charge de nombreuses fonctions réseau telles que le routage, le pare-feu, SD-WAN (Software-Defined Wan Area Network), la voix avec SBC (Session Border Control), etc.

Cette validation a été menée en prévision des besoins de services de connectivité des entreprises souhaitant tirer parti des nouveaux réseaux 5G. De nombreuses applications pour les entreprises, de grande ou de petite taille, sont rendues possibles grâce à la connectivité 5G d'entreprise lorsque la fibre n'est pas disponible, ou en tant que solution de secours d'une connexion par câble, avec une bande passante équivalente à celle de la fibre.

Le marché attend beaucoup des déploiements de la 5G avec 10 fois plus de capacité, 10 fois moins de latence et 10 fois plus de densité. Nous voulions vérifier la réalité de la connectivité 5G pour les solutions WAN des entreprises , commente Franck Morales, VP Marketing, Connectivity BU, d'Orange Business Services, Avec ces tests, nous pouvons confirmer une nouvelle fois les bénéfices que nous apporterons à nos clients entreprises avec la 5G .

Ekinops et Orange Business Services travaillent désormais à la préparation de solutions commerciales 5G pour entreprises courant 2021.