Ekinops : sous tension

(Boursier.com) — Ekinops corrige de plus de 13% à 3,32 euros ce mercredi, alors que le groupe a dégagé en 2023 une marge brute de 67,3 ME, stable par rapport à l'exercice précédent... Le taux de marge brute s'est élevé à 52,1%, contre 53% un an plus tôt, reflétant l'évolution du mix activités au cours de l'exercice. L'EBITDA s'est établi à 18,6 ME en 2023, en repli de -18%. La hausse des charges opérationnelles a été contenue (+7% sur l'exercice), alors qu'Ekinops a maintenu la majeure partie de ses investissements, dont un accroissement net de +47 collaborateurs sur l'exercice. La marge d'EBITDA est ressortie à 14,4% en 2023, contre 17,7% l'exercice précédent qui constituait un niveau record.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 5,1 ME en 2023, contre 9,3 ME un an plus tôt. La marge opérationnelle courante représente ainsi 3,9% du chiffre d'affaires l'an dernier, contre 7,2% en 2022. Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, la marge opérationnelle courante ajustée ressort à 8%, contre à 12,2% il y a un an. Les autres charges opérationnelles se sont élevées à 1,4 ME, dont 1,1 ME lié au projet d'implémentation d'un nouveau système de gestion (ERP). Le résultat opérationnel ressort à 3,6 ME en 2023, contre 8,8 ME un an plus tôt.

Le résultat net est quant à lui de 3,6 ME en 2023 contre 12 ME en 2022. La trésorerie disponible s'élevait à 47,2 ME au 31 décembre 2023 (39,4 ME un an plus tôt), pour des emprunts financiers de 21,4 ME.

Pression de mise

Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises prévoit une activité du premier semestre 2024 en repli par rapport à l'an dernier... Au-delà, Ekinops escompte un rebond des ventes d'équipements d'Accès, au fur et à mesure de la reprise économique, et prévoit de lancer au cours de l'été un nouveau produit majeur de transport optique, doublant la capacité des liaisons optiques, et une nouvelle solution OTN (Optical Transport Network) qui devraient contribuer à la bonne dynamique de l'activité optique du Groupe.

Cotation...

Au regard de la visibilité actuelle, Ekinops ne formule pas d'objectifs financiers pour l'exercice 2024. En matière de croissance externe, la direction d'Ekinops reste mobilisée pour concrétiser une ou plusieurs opérations afin de massifier sa force de frappe 'R&D' et compléter sa base clients, en favorisant un mode de financement non dilutif. Portzamparc reste à l'achat en visant un cours de 8,70 euros qui pourrait cependant être ajusté en baisse après la réunion de présentation du jour...

TP ICAP Midcap a ajusté son scénario en nette baisse tout en restant à l'achat mais en visant un cours de 6 euros : "Les comptes 2023 ressortent en dessous des attentes, même si la Marge Brute et la Marge d'EBITDA affichent une belle résilience au regard du contexte et alors que les cash-flows générés demeurent solides... Le manque de visibilité conduit le groupe à ne formuler aucune guidance pour l'exercice 2024. Pour notre part nous abaissons notre scénario ainsi que notre OC de 8 à 6 euros" explique l'analyste.