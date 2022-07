Ekinops : SixSq participe au projet 5G-Emerge

(Boursier.com) — SixSq -filiale d'Ekinops éditrice de logiciels et leader du Edge Computing B2B- participe au projet 5G-Emerge, qui vise à développer des solutions exploitant la technologie 5G et la diffusion par satellite avec l'ambition de placer l'Europe à l'avant-garde des technologies de distribution des médias.

Le projet, dirigé par l'Union européenne de radio-télévision (UER), s'inscrit dans le cadre du programme de recherche sur les systèmes de télécommunications (Advanced Research in Telecommunications Systems - ARTES) de l'Agence spatiale européenne (European Space Agency - ESA). Le projet 5G-Emerge a pour but de développer un système intégré satellitaire et terrestre basé sur des normes ouvertes, pour des services de distribution de contenu de haute qualité. Les satellites de télécommunications faciliteront la distribution des contenus les plus prisés, comme le streaming d'événements en direct, au plus près de l'utilisateur final - à la périphérie (Edge). Un consortium de 20 entreprises de 6 pays européens collaborera au développement de la technologie de distribution de contenus à l'Edge ainsi que des fonctionnalités de fourniture de services.

La contribution de SixSq comprend la direction des travaux de démonstration et la mise à disposition de l'infrastructure logicielle edge-to-cloud basée sur sa plateforme SaaS B2B Nuvla.io et sa place de marché d'applications au format "containers", ainsi que son logiciel open source NuvlaEdge. Pour SixSq, ce projet représente une occasion unique de démontrer la capacité de son logiciel d'edge computing à orchestrer des scénarios complexes pour une variété de nouveaux cas d'usage, allant des applications maritimes aux applications liées aux véhicules, aux transports publics, à la 5G et au bâtiment. En collaboration avec les leaders du marché dans leur domaine, Nuvla.io gérera les applications sur tout le continuum edge-to-cloud.

Les membres du consortium 5G-Emerge sont : Arctic Space Technologies, Arthur D. Little, Athonet, Celestia Technologies Group, EBU, Fondazione LINKS, FTA Communication Technologies, G-Core Labs, MBI, Nagravision Sàrl, Nagravision AS, Rai, RomARS, SES Techcom, SixSq, Telenor ASA, Telenor Satellite, Telenor Maritime, TNO, Varnish Soft-ware, et ViaSat Antenna Systems.