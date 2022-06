Ekinops : SixSq lance son programme App Vendor

(Boursier.com) — Ekinops , spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce le lancement par sa filiale SixSq, du Nuvla.io "App Vendor Programme" pour accélérer la livraison et la monétisation des applications de périphérie (edge) sur sa place de marché B2B.

Nuvla.io de SixSq est une plateforme numérique éprouvée pour l'industrialisation et l'automatisation des applications Edge au format containers et la gestion des équipements. L'App Vendor Programme donne aux concepteurs d'applications et aux clients des outils pour interagir de manière transparente, y compris une tarification et des conditions contractuelles claires. Il permet également aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs de services et aux intégrateurs de monétiser facilement leurs applications métiers. Les concepteurs d'applications peuvent désormais atteindre plus rapidement leurs clients tout en bénéficiant d'un mécanisme simple pour les mises à jour logicielles régulières. De leur côté, les clients peuvent acheter leurs applications de manière sécurisée, à grande échelle, en utilisant Nuvla.io.

L'App Vendor Programme est lancé avec une sélection de leaders innovants dans leurs domaines. Les premiers vendeurs proposent des applications clés en main dans les secteurs suivants : Logistique & ferroviaire ; Fabrication et surveillance des machines ; Solutions de nouvelle génération pour le suivi des personnes et des foules conforme au RGPD ; Détection des cyberattaques grâce à l'Intelligence Artificielle (IA) ; Analyse audio en temps réel pour les villes intelligentes.