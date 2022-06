Ekinops : SixSq dévoile son "App Vendor Programme" pour sa place de marché B2B Nuvla.io

(Boursier.com) — Ekinops , spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce aujourd'hui le lancement par sa filiale SixSq, éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as a-Service) dédiés à l'Edge Computing, du Nuvla.io "App Vendor Programme" pour accélérer la livraison et la monétisation des applications de périphérie (edge) sur sa place de marché B2B. Nuvla.io de SixSq est une plateforme numérique éprouvée pour l'industrialisation et l'automatisation des applications Edge au format containers et la gestion des équipements.

Une mise sur le marché simplifiée pour les fournisseurs d'applications

"Grâce à la place de marché Nuvla.io et à l'App Vendor Programme, nous pouvons aider les clients à adopter et à déployer une informatique de périphérie à grande échelle, avec un risque minimal et un retour sur investissement positif ", déclare Marc-Elian Bégin, cofondateur et CEO de SixSq. "Tant les fournisseurs que les clients bénéficient d'une agilité, d'une flexibilité et d'une évolutivité sans précédent, avec un minimum de complexité et sans compromis sur la sécurité."

L'App Vendor Programme donne aux concepteurs d'applications et aux clients des outils pour interagir de manière transparente, y compris une tarification et des conditions contractuelles claires. Il permet également aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs de services et aux intégrateurs de monétiser facilement leurs applications métiers.