Ekinops : SixSq annonce trois nouveaux concepteurs d'applications métiers à rejoindre sa place de marché B2B Nuvla

(Boursier.com) — Ekinops , spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce les noms de trois nouveaux concepteurs d'applications métiers à rejoindre la place de marché Nuvla de sa filiale SixSq, éditeur de logiciels en mode SaaS (Software as-aService) dédiés à l'Edge Computing, bâtie pour accélérer la livraison et la monétisation des applications de périphérie (edge).

Nuvla de SixSq est une plateforme B2B numérique éprouvée pour l'industrialisation et l'automatisation des applications Edge au format containers et la gestion des équipements. Elle permet, entre autres, de déployer ces applications sur les équipements réseaux d'Ekinops de marque OneAccess au travers de son middleware modulaire OneOS6.

Les trois concepteurs d'applications à rejoindre l'App Vendor Programme Nuvla sont des leaders innovants dans leurs domaines :

- Varnish Software: Solutions de mise en cache et de diffusion de contenu.

- LatenceTech: Surveiller et prévoir la faible latence du réseau en temps réel.

- Relimetrics: Audit de qualité et contrôle des processus de fabrication basés sur l'IA.