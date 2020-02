Ekinops signe avec l'Américain United Fiber & Data

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops annonce que l'opérateur américain United Fiber & Data (UFD), basé à York (Pennsylvanie), a utilisé la technologie FlexRate 600G pour étendre son offre de services sur la côte nord-est des États-Unis. UFD est un fournisseur de solutions de connectivité sur fibre noire (fibre optique brute installée et activée au gré des besoins), allant de New York jusqu'au nord de la Virginie, l'une des régions les plus peuplées des Etats-Unis. "Nous recherchions une solution évolutive qui pouvait être facilement déployée pour offrir plus de flexibilité et de capacité, tout en contrôlant les coûts et permettant d'offrir une meilleure disponibilité de services", déclare Christopher Lodge, Chief Operating Officer d'UFD. "En accédant à des longueurs d'onde jusqu'à 600G, nous pouvons aider nos clients à répondre efficacement à leurs besoins croissants en matière de développement commercial et de télécommunication".

La demande croissante de ses clients pour des services à très haut débit a amené UFD à choisir la solution optique Ekinops 360. UFD a ainsi déployé l'équipement PM 600FRS06 pour son réseau métropolitain à New York, pour des services allant de 10G à 100G, ainsi que pour son réseau longue distance entre New York et la Virginie du Nord pour une connectivité 100G. En fonction des besoins, UFD pourra accroître la capacité sur son réseau via Celestis NMS, l'interface de gestion d'Ekinops, sans avoir à remplacer d'équipements ou à interrompre les services existants. Avec FlexRate, la solution configurable à distance d'Ekinops, UFD peut désormais "à la fois minimiser ses coûts, en regroupant ses services sur un seul module optique, mais aussi réduire le nombre de déplacements de techniciens nécessaires, et donc réduire ses dépenses opérationnelles lorsque des modifications sont apportées au service".