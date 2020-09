Ekinops : signature d'un accord commercial avec Lanner Electronics USA

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce la signature d'un accord commercial avec Lanner Electronics USA, fournisseur de solutions avancées de "Whitebox" (équipement réseau universel sur sites d'entreprises (uCPE) pour le marché de l'accès (couches 2 et 3 - commutation et routage - des réseaux télécoms)). Dans le cadre de ce partenariat, couvrant l'Amérique du Nord et le Mexique, les deux sociétés vont coopérer afin de promouvoir et vendre des solutions conjointes associant les logiciels Ekinops et les plateformes physiques Lanner.

La collaboration s'articule d'abord autour de la plateforme NCA-1515/L-1515 de la gamme Lanner Whitebox Solutions, dotée du processeur Intel Atom C3000, et de la suite logicielle d'Ekinops basée sur le système d'exploitation OneOS6-LIM.

Cette solution intégrée permet aux fournisseurs de services de télécommunications d'offrir un large catalogue de services optimisés à partir de fonctions réseaux virtualisées (VNF, Virtual Network Functions). Ces services incluent notamment ceux d'Ekinops, tel SD-WAN Xpress. Ce partenariat permet ainsi un déploiement rapide et simple de solutions certifiées haute performances et multifournisseurs pour les réseaux virtualisés. Les solutions seront disponibles en livraison directe auprès des clients finaux pour le compte des fournisseurs de services en Amérique du Nord et au Mexique.