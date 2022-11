Ekinops : sélectionné par Bandwidth and Cloud Services Group

(Boursier.com) — Ekinops a été sélectionné par le fournisseur d'infrastructures de télécommunications Bandwidth & Cloud Services Group (BCS) afin de moderniser son coeur de réseau sur le continent africain.

BCS est un fournisseur panafricain d'infrastructures de télécommunications de gros qui propose des solutions de connectivité par fibre optique dans toute l'Afrique orientale, centrale et australe. BCS est le partenaire leader de la région pour les services de transmission de données et d'informatique dématérialisée destinés aux opérateurs mobiles et aux opérateurs de télécommunications.

Sur l'ensemble de son réseau, BCS représente environ un tiers de la capacité Internet totale, exprimée en volume de données, en République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda, au Sud-Soudan et en Ouganda. Les clients de BCS représentent environ les deux tiers de l'ensemble des abonnés aux services de données dans ces régions. Le réseau de BCS contribue à environ la moitié de leurs besoins en capacité.

Le projet comprend des réseaux régionaux de transport optique longue distance d'une capacité de 1 Tbps (térabit par seconde)à travers l'Afrique et des améliorations de la connectivité urbaine grâce à 44 déploiements d'anneaux métropolitains offrant un trafic 10G.