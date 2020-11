Ekinops sécurise le télétravail

Ekinops sécurise le télétravail









(Boursier.com) — Ekinops annonce le lancement de SD-WAN Home Office Connect, une solution réseau conçue pour aider les entreprises à surmonter les défis de performance, de sécurité et juridiques liés au télétravail. Avec Home Office Connect, la solution SD-WAN Xpress d'Ekinops est intégrée dans un routeur Ekinops dédié, permettant à l'entreprise d'établir une connexion VPN à distance sécurisée entre le lieu de télétravail du collaborateur et les bureaux de l'entreprise.

Combinant la connectivité haut débit 4G et WiFi, SD-WAN Home Office Connect permet désormais d'optimiser l'infrastructure réseau pour offrir au télétravailleur la même vitesse de connectivité, la même sécurité et la même efficacité qu'à un collaborateur sur site. Hautement programmable, la solution isole le trafic professionnel du trafic personnel et permet aussi d'offrir au domicile du salarié un réseau WiFi très performant dédié à son activité professionnelle, en parallèle de son WiFi personnel souvent de moindre qualité. Les règles d'entreprise et les priorités applicatives peuvent ainsi s'appliquer aux connexions distantes, sans pour autant affecter la protection de la vie privée des télétravailleurs.

SD-WAN Home Office Connect permet également aux entreprises d'envisager une transition plus permanente et pérenne vers un mode de travail à distance, et ainsi lui permettre de bénéficier des économies liées à l'absence d'un espace de bureau physique.

Le lancement de SD-WAN Home Office Connect répond à la demande croissante de solutions de connectivité de travail à distance faisant suite à la pandémie de coronavirus et aux mesures de confinement à l'échelle mondiale.

Une enquête de Gartner Inc. auprès de 229 responsables des ressources humaines en avril 2020 a révélé que près de 50% des organisations voient 81% ou plus de leurs employés travailler à distance pendant la pandémie et il est maintenant prévu que 25 à 30% de la main-d'oeuvre mondiale travaillera à distance plusieurs jours par semaine d'ici la fin de l'année 2021, selon une étude de Global Workplace Analytics.

SD-WAN Home Office Connect est basé sur Ekinops OneOS6, la solution logicielle modulaire d'Ekinops qui permet d'activer, à distance et à la demande, une gamme de services intégrés pour permettre l'automatisation et une plus grande programmabilité.