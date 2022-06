Ekinops : SD-WAN Xpress certifiée pour rejoindre le programme Microsoft 365 Networking Partner

(Boursier.com) — La solution SD-WAN Xpress d'Ekinops a passé avec succès les tests de certification pour rejoindre le programme Microsoft 365 Networking Partner. Les entreprises utilisatrices de SD-WAN Xpress bénéficieront désormais d'une qualité d'expérience réseau améliorée qui renforce leur connectivité aux applications Microsoft 365.

La solution SD-WAN Xpress, nativement développée depuis un middleware de routage reconnu sur le marché, est particulièrement simple à déployer. Elle se distingue par sa richesse et sa capacité à offrir les fonctions attendues sur tous les équipements Ekinops existants compatibles avec OneOS6, la solution logicielle modulaire d'Ekinops. Les clients accèdent à des services intégrés qui peuvent être activés à distance et à la demande, améliorant ainsi l'automatisation et la programmabilité du réseau.

Avec Ekinops SD-WAN Xpress, les équipes IT des entreprises peuvent facilement identifier les applications utilisées pour élaborer des politiques de gestion du réseau qui améliorent l'expérience utilisateur sans compromettre la sécurité. Cela inclut l'analyse non intrusive et sécurisée du trafic Microsoft 365 (et d'autres services Microsoft) pour obtenir une qualité de service optimisée pour les entreprises.

La validation au Networking Partner Program s'ajoute à la collaboration croissante entre les deux entreprises, notamment la récente certification Microsoft Teams des solutions SBC (Session Border Controller/ contrôleur de session) d'Ekinops.