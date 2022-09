Ekinops : retenu par Stratus Networks

(Boursier.com) — Ekinops a fourni sa plateforme d'accès Ethernet 1651 10G à Stratus Networks, l'un des principaux fournisseurs de capacité et de réseaux de fibre optique privés, basé à Peoria Heights (Illinois, Etats-Unis).

Stratus utilise désormais la plateforme d'accès Ethernet (EAD) 1651 10G, basée sur le logiciel OneOS6 d'Ekinops pour fournir des services EPL (E-Access Ethernet Private Line), conformes aux standards MEF (Metro Ethernet Forum), à un opérateur tiers pour assurer la connectivité de réseaux de téléphonie mobile. Stratus a choisi la solution 1651 EAD en raison notamment de sa capacité à prendre en charge des tests d'activation de service (SAT, Service Activation Testing) à vitesse filaire à 10 Gbps. En utilisant les normes de test IETF RFC-2544 et ITU-T Y.1564, le 1651 agit à la fois comme générateur et réflecteur de SAT, ce qui permet d'économiser le coût d'un second dispositif de test tout en accélérant le processus des SAT. Grâce à cette capacité, Stratus dispose désormais de l'outil requis non seulement pour valider ses accords de niveau de service à l'aide de données en temps réel auprès de ses clients, mais aussi pour montrer à quel point elle va au-delà de ses performances contractuelles. Stratus devient l'un des premiers fournisseurs de services en Amérique du Nord à exploiter un réseau Ekinops combinant des équipements WDM pour la couche 1 et des plateformes Ethernet pour la couche 2.

Stratus fournit des services réseau à d'autres opérateurs et à des entités de toutes tailles, petites entreprises, organismes gouvernementaux et acteurs du secteur de l'éducation. Elle dispose de sa propre boucle de fibres optiques supportant des débits à 10G/100G/200G dans tout l'Etat de l'Illinois, solution construite à partir du système de transport optique dynamique Ekinops360. Cela lui permet d'atteindre n'importe quel client en étendant son réseau du point de présence (PoP) le plus proche jusqu'aux installations du client.