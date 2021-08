Ekinops retenu par GPSS dans l'état du Michigan

(Boursier.com) — Ekinops annonce que le Grosse Pointe School System (GPSS), système scolaire public de l'état du Michigan (Etats-Unis) a choisi les solutions de transport optique Ekinops360 pour construire un nouveau réseau de multiplexage en longueur d'onde (WDM) dans son district. GPSS a choisi Ekinops360 à l'issue d'un appel d'offres, auquel ont participé de nombreux fournisseurs mondiaux de systèmes WDM. En s'appuyant sur les conseils d'un consultant externe en technologie, GPSS a déterminé qu'Ekinops était en mesure de fournir la meilleure combinaison de produits et de services à un prix attractif pour répondre à toutes ses exigences en matière de connectivité.

Opérant dans le cadre du budget de son gouvernement municipal, GPSS a identifié un besoin critique de réduire ses coûts globaux de communication tout en répondant aux besoins croissants de sa communauté constituée de 14 écoles publiques, environ 1 000 enseignants et administrateurs et plus de 7.000 étudiants. Les services haut débit gérés par son fournisseur local de services étaient coûteux à exploiter, nécessitaient un long délai de mise à niveau et ne fournissaient pas la qualité de services dont GPSS avait besoin. Après avoir considéré plusieurs alternatives, GPSS a donc pris la décision de construire son propre réseau WDM. En utilisant Ekinops360, GPSS est non seulement en mesure de fournir à chaque école une bande passante jusqu'à dix fois supérieure à celle du service le plus rapide disponible sur le marché, il est également en mesure de tirer parti des capacités de support d'Ekinops.