Ekinops : retenu par Everstream

(Boursier.com) — Ekinops a été sélectionné par l'opérateur américain Everstream, spécialiste des solutions de connectivité par fibre optique à haute capacité et faible latence dans les régions du centre-nord et de l'est des Etats-Unis.

Basé à Cleveland (Ohio), Everstream opère un réseau de 27.000 miles (environ 43.000 km) de fibres optiques qui s'étend de Duluth (Minnesota) jusqu'à Washington DC. Le réseau d'Everstream, qui couvre plus de 10 états américains dont des villes clés tels que Milwaukee, Chicago, Indianapolis, St. Louis, Détroit ou Philadelphie, est constitué de plus de 63 centres de données (data centers).

Everstream, qui s'adresse uniquement au marché des entreprises, a besoin d'un réseau de transport optique robuste, évolutif et très flexible afin de fournir des services haut débit à ses clients. Pour répondre à leurs exigences en matière de fiabilité, de facilité d'exploitation et de support client performant, Everstream s'est tourné vers Ekinops et ses solutions de transport optique FlexRate. FlexRate facilite la montée en capacité pour les services de liaison par fibre optique FttT (Fiber-to-the-Tower - connexion en fibre optique reliant les antennes de réseaux mobiles au réseau principal), ainsi que pour les applications pour les entreprises.

Le module PM 200FRS02 FlexRate d'Ekinops a une capacité de portée multiple allant de l'accès jusqu'à l'ultra-longue distance, ainsi qu'un système de ligne optique fournissant la flexibilité nécessaire à une reconfiguration rapide de la capacité du réseau en fonction de la demande client. Le système de gestion de réseau Celestis NMS d'Ekinops assure les fonctions de configuration et de supervision et fournit des données précises et exploitables sur l'état du réseau qu'Everstream utilise pour gérer tous ses sites à partir de ses deux centres d'exploitation.