Ekinops : reste porté par sa belle publication

(Boursier.com) — Ekinops poursuit sa remontée en ce début de semaine avec un titre qui avance de 5% à 8 euros. Le spécialiste des solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) reste porté par sa solide publication intermédiaire.

Malgré une visibilité moindre pour le second semestre, la guidance annuelle (croissance d'au moins +12% du CA et marge d'EBITDA comprise entre 15% et 19%) et l'ambition de concrétiser une opération de M&A d'ici la fin de l'année restent d'actualité, explique TP ICAP Midcap. Le décrochage du titre ces dernières semaines a libéré un potentiel d'upside significatif par rapport à son objectif de cours (9 euros), raison pour laquelle, associée à cette excellente publication, le courtier repasse à l''achat'.