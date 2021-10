Ekinops renforce sa présence au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, a renforcé sa présence au Royaume-Uni en étoffant son équipe de vente et en signant un accord de distribution, portant sur l'intégralité de son portefeuille de produits d'Accès sous sa marque OneAccess, avec Exertis, l'un des distributeurs de technologies les plus importants et les plus dynamiques du pays. Adopté par les opérateurs et fournisseurs de services du monde entier, le portefeuille OneAccess d'Ekinops offre un large choix de solutions physiques et virtualisées innovantes pour les services réseau des entreprises. Les routeurs de la marque OneAccess sont déployés avec les services intégrés OneOS6, avec des fonctions réseau, telles que le SD-WAN, qui peuvent être activées à la demande.

Parallèlement à cet accord de distribution, Ekinops a également renforcé son équipe de vente au Royaume-Uni et en Irlande.