Ekinops renforce les services haut débit de TurkNet

(Boursier.com) — Ekinops, le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est indique que TurkNet, l'un des principaux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de Turquie, a choisi les solutions de transport optique FlexRate de l'entreprise pour améliorer son réseau qui fournit des services à bande passante haut débit non plafonnée à des entreprises et des particuliers dans les principales villes du pays.

Fournir un accès Internet haut débit fiable tout en maintenant une satisfaction client au plus haut niveau a toujours été notre priorité , commente Mustafa Uçar, Directeur Réseau chez TurkNet. Les solutions Ekinops nous permettent d'anticiper la demande croissante de trafic internet et de faire face à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Elles nous permettent également d'améliorer les services d'interconnexion que nous proposons entre les principaux centres de données turcs. Les équipes commerciales et techniques d'Ekinops ont travaillé sans relâche, réussissant à installer les équipements requis aux points de présence et aux centres de données ciblés, tout ceci en pleine crise du Covid-19 .

Au cours des 4 dernières années, grâce à son pack à prix unique pour des services à très haut débit et haute qualité, TurkNet a enregistré une croissance significative de ses clients et de la consommation de bande passante. Pour continuer à offrir une connectivité exceptionnelle et sans restriction, le fournisseur de services Internet Turc a choisi de déployer des équipements Ekinops DWDM (multiplexage en longueur d'onde dense) à 400Gb/s (gigabit par seconde) sur son réseau de transport optique principal. TurkNet a choisi le multiplexeur FlexRate PM 400FRS04-SF pour répondre à ses exigences techniques strictes avec une connectivité redondante à 400 Gb/s. L'architecture de réseau flexible qui en résulte donne à TurkNet la capacité de gérer des augmentations dynamiques sans précédent de capacité jusqu'à 16 Tb/ s (terabit par seconde).

Le premier déploiement des équipements 400Gb/s d'Ekinops pour TurkNet s'est effectué avec succès en avril, à Istanbul où la charge de trafic sur le réseau métropolitain est à la fois importante et en augmentation continue. De nouveaux points de présence seront installés plus tard en 2020, tandis que TurkNet continuera de moderniser son réseau principal dans les grandes villes turques.