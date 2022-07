Ekinops : relève ses objectifs de croissance annuelle

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 63,3 millions d'euros (50,8 ME un an plus tôt), soit une croissance soutenue de +25%. A taux de change et périmètre constants, la croissance semestrielle s'est élevée à +20%. Cette évolution est le fruit d'une solide dynamique de toutes les activités du groupe.

La marge brute représente 52,9% du chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre. Ce niveau est conforme à l'ambition du groupe, et se situe dans la fourchette normative visée sur le long terme (52%-56%), malgré la crise des composants.

La marge d'Ebitda s'est établie à 17% au 1er semestre 2022, dans le haut de la fourchette de 14% à 18% visée pour l'ensemble de l'exercice 2022, et contre 16,9% sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Le résultat opérationnel ressort à 4,2 ME (1,8 ME un an plus tôt), soit une croissance de +129%.

Le résultat net semestriel fait un bond de +225% pour s'établir à 5,2 ME, supérieur au résultat net réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2021 (4,8 ME). La marge nette semestrielle est à un niveau record historique de 8,2%, (3,2% un an plus tôt et 4,6% sur l'ensemble de l'exercice 2021).

Au 1er semestre 2022, Ekinops a généré une capacité d'autofinancement de 10,7 ME (9,2 ME un an plus tô)t, en croissance de +17%. La trésorerie disponible s'élevait à 41,4 ME au 30 juin 2022, pour des emprunts financiers2 ramenés à 22,1 ME. Ekinops continue de bénéficier d'une situation financière particulièrement solide à l'issue du semestre, avec une trésorerie nette3 de 19,3 ME et des capitaux propres désormais portés à plus de 100 ME.

Perspectives

Après une année 2021 déjà dynamique, les résultats du 1er semestre 2022 affichent une accélération de la croissance et la poursuite d'une rentabilité élevée, illustrant la surperformance d'Ekinops sur ses marchés et ses principaux concurrents.

Au-delà de ces très bons résultats, qui témoignent de la capacité d'Ekinops à capter les investissements des opérateurs et des entreprises ainsi que l'adéquation de ses solutions avec les besoins de ces derniers dans un contexte économique plus difficile, le semestre écoulé s'est caractérisé par une forte traction de toutes les lignes business du groupe, qui a pu assurer un très haut niveau de livraison malgré la crise des composants.

La société reste néanmoins vigilante vis-à-vis de cette crise inédite qui devrait demeurer fortement présente au cours des prochains trimestres. Elle n'occasionne toutefois pas d'impacts majeurs sur l'activité du groupe qui maîtrise sa chaîne d'approvisionnement et fait preuve d'agilité en matière de sourcing et de gestion de ses stocks depuis le début de la crise.

A mi-année, Ekinops relève son objectif de croissance organique et réitère ses objectifs de marge brute et d'Ebitda pour l'exercice 2022 :

- une croissance organique supérieure à +15% (plus de +12% visée précédemment) ;

- une marge brute comprise entre 52% et 56%,

- une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance.

Ekinops reste particulièrement actif sur le plan de la croissance externe, et continue d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.