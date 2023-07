Ekinops : recule après le point semestriel

(Boursier.com) — Ekicops cède 1,7% à 6,7 euros au lendemain de son point trimestriel. Pour Oddo BHF, cette publication, globalement rassurante et positive eu égard aux effets de base, confirme que le défi pour Ekinops réside désormais davantage sur la demande que l'offre, notamment dans l'Accès (plus sensible à la macro). Ses prévisions pour 2023 et au-delà demeurent inchangées à ce stade avec une croissance organique de 12% et une marge d'EBITDA de 17,6% (globalement en phase avec les objectifs de la société).

Si le broker admet que le contexte de marché limite le potentiel de bonnes surprises à court-terme (" beat & raise " peu probable en 2023), les guidances semblent toutefois largement atteignables (séquence de croissance davantage back-end loaded que 2022, avec une base plus aisée au T4). De plus, les facteurs " d'incertitudes " semblent déjà bien intégrés et pricés par le marché (-15% depuis le pic de fin mars). La valorisation ressort ainsi très décotée (6x VE/EBITDA fwd 12 mois vs moyenne 5 ans à 9x, et 10x pour les pairs au profil comparable) alors que la trajectoire de moyen terme reste très attractive, et que le M&A constitue un catalyseur tangible sur le titre dans les prochains mois. L'analyste réitère ainsi son opinion 'surperformance' (parmi ses convictions Nextcap sur S2 2023) et son cours cible à 11 euros.

Portzamparc ('achat') évoque un semestre de bonne facture et ajuste son objectif de 10,7 à 10,6 euros après mise à jour de son scénario et des comparables.