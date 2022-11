Ekinops : récompensé pour ses engagements RSE

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, confirme de nouvelles solides performances en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), illustrées par une amélioration significative de sa notation ESG à l'issue de la campagne Gaïa 2022 et l'obtention d'une médaille Silver de la part d'EcoVadis.

A l'issue de la campagne Gaïa 2022, Ekinops a obtenu une note générale de 82/100, pour une note moyenne du benchmark sectoriel d'Ekinops (66 entreprises du secteur des Technologies de l'information) de 54/100. Ekinops enregistre une nouvelle nette amélioration de sa notation, de +10 points par rapport à 2020 et +30 points par rapport à 2019.

Filiale du groupe EthiFinance, Gaïa Research est l'agence de notation de référence pour la notation extrafinancière des entreprises cotées sur les marchés européens. Gaïa Research évalue ainsi plus de 1 200 entreprises européennes selon un référentiel d'environ 140 critères répartis en 4 piliers : Gouvernance, Social, Environnement, et Parties Prenantes Externes (PPE). Sur l'ensemble de ces critères, les notes d'Ekinops sont en amélioration par rapport à l'année précédente et s'inscrivent toutes au-delà du benchmark sectoriel :

- Gouvernance : 77/100 (vs. 66/100 en 2021 et 57/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

- Social : 81/100 (vs. 74/100 en 2021 et 52/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

- Environnement : 92/100 (vs. 70/100 en 2021 et 50/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

- PPE : 88/100 (vs. 85/100 en 2021 et 61/100 de note moyenne du benchmark sectoriel)

En outre, la politique RSE d'Ekinops a également été récompensée par l'obtention de la médaille d'argent

"Silver" d'EcoVadis avec une note de 63/100 pour l'année 2021/2022, en dessus de la moyenne du benchmark, plaçant la société dans le top 15 des sociétés évaluées de son secteur.