Ekinops : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Ekinops est (logiquement) recherché en début de séance après la nouvelle révision à la hausse de sa guidance de croissance annuelle. Fort d'une croissance de 36% au troisième trimestre (+29% en organique), la société bretonne a annoncé désormais viser une croissance organique de plus de +20%, contre +15% relevé fin juillet, et +12% visé initialement. La marge brute 2022 est toujours anticipée entre 52% et 56% et la marge d'EBITDA entre 14% et 18%.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises affiche un chiffre d'affaires consolidé de 96,1 ME, en progression de +28% (+23% à taux de change et à périmètre constants). Ces neuf mois ont été marqués par une forte croissance de l'activité à l'international (+23%), avec une progression dans toutes les zones géographiques particulièrement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. A fin septembre, l'activité réalisée à l'international représentait 64% du total.

Bryan Garnier parle de très bons résultats, avec une croissance organique en forte accélération, tirée par toutes les lignes de produits. Bien que des signes précoces d'amélioration soient visibles sur le front de la pénurie de composants, la marge brute devrait rester sous pression au second semestre, compensant certaines des bonnes nouvelles sur les revenus, précise le broker, à 'conviction à l''achat' sur le titre avec une cible de 11 euros.

Prenant acte de revenus supérieurs à ses attentes et du nouveau relèvement de l'objectif de revenus 2022, Portzamparc remonte son cours cible de 9,7 à 10,7 euros et maintient son opinion 'acheter'. "Très solide publication, avec une croissance organique en sensible accélération, illustrant les importants gains de parts de marché engrangés par le groupe qui relève pour la seconde fois sa guidance de CA 2022 ", affirme pour sa part TP ICAP Midcap.

En tête du SRD, Ekinops grimpe de 5% à 7 euros à l'ouverture du marché parisien.