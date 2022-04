Ekinops : publication saluée

(Boursier.com) — Ekinops bondit de 8% à 7,2 euros après avoir fait état d'une croissance de 20% au premier trimestre avec des revenus de 27,8 ME. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de +16%. Après une année 2021 particulièrement dynamique, Ekinops a parfaitement débuté l'exercice 2022 avec une demande particulièrement élevée. Le management demeure néanmoins vigilant alors que la crise des composants fait rage et devrait demeurer fortement présente au cours des trimestres à venir.

Le groupe confirme ses objectifs financiers annuels 2022, à savoir une croissance organique soutenue, au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15% ; une marge brute comprise entre 52% et 56%, conforme à l'ambition long terme et tenant compte des éventuels impacts de la crise d'approvisionnement sur les composants électroniques ; et une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance. Parallèlement, le groupe continue d'explorer toutes les opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour l'entreprise.

Portzamparc parle d'un très bon début d'année et ajuste sa cible de 8,3 à 8,5 euros ('achat'). " Une nouvelle et solide entame d'exercice ", indique pour sa part Midcap Partners, à l''achat' sur le dossier avec 7,8 euros dans le viseur. Oddo BHF évoque "un excellent début d'année 2022 qui confirme les bonnes perspectives". Le ton du management était particulièrement optimiste quant aux perspectives et ce, malgré les tensions d'approvisionnements qui devraient persister en 2022 (bonne anticipation des approvisionnements, bons niveaux de stocks, 2ème vague de hausse des prix de vente en 2022, visibilité accrue grâce à une demande soutenue...), souligne le broker, à 'surperformer' sur la valeur.