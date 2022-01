Ekinops : publication saluée

(Boursier.com) — Ekinops avance de 1,8% à 7,9 euros à Paris, alors que le groupe a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 100 ME de revenus annuels. Le leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires consolidé de 103,6 ME, en progression de +12% et identique à périmètre et taux de change constants. Fort de cette croissance dynamique, le management a confirmé ses objectifs annuels avec une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 14% et 18%.

Pour Portzamparc, cette bonne publication confirme démontre la capacité du groupe à gérer sa chaîne d'approvisionnements pour éviter tout décalage de livraison. La maison de bourse revalorise le dossier de 9,2 à 9,9 euros et maintient son conseil 'achat'. Evoquant une très bonne fin d'année, Oddo BHF ajuste de son côté sa cible de 9,7 à 10 euros et reste à 'surperformer'. L'analyste se montre confiant sur les perspectives de la société qui devrait encore avoir recours à des opérations de croissance externe.

Enfin, Bryan Garnier ajuste le curseur de 10 à 11 euros ('conviction à l''achat'). L'année dernière, le titre a progressé de 14%, ce qui est modeste compte tenu de la croissance de l'EBITDA attendue cette année (+22%). Selon le courtier, la performance a été négativement impactée par le risque de pénurie de composants/augmentation de prix, ce qui s'avère clairement erroné. Avec une action valorisée à moins de 8x le ratio VE/EBITDA 2022, le ratio rendement/ risque apparaît excellent, et les catalyseurs à venir sont importants : ventes de produits OTN, contribution croissante des logiciels et services à forte marge avec le développement des ventes de SD-WAN notamment, vente de produits d'accès en Amérique du Nord... et fusions et acquisitions. Le groupe n'exclut toujours pas une opération transformante, et un deal dans les logiciels semble être l'option privilégiée.