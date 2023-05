Ekinops : première convocation d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Ekinops sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1ère convocation, le 24 mai à 10h à Paris.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO no46 du 17 avril 2023. L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée peuvent être consultés, au siège social de la société à Lannion, et sur le site internet d'Ekinops, à la rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales.