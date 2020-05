Ekinops : première convocation d'Assemblée générale

Ekinops : première convocation d'Assemblée générale









Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Ekinops sont avertis que l'Assemblée générale mixte se tiendra, sur 1ère convocation, le jeudi 28 mai 2020 à 10h.

Conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, compte tenu des mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Directeur général de la société a décidé, sur délégation du Conseil d'administration de tenir l'Assemblée Générale Mixte de la Société à "huis clos" hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Dans ces conditions, tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée générale mixte, en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale ou en donnant mandat à un tiers selon les modalités visées.

D'une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d'utiliser l'envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique (investisseur@ekinops.com).

Les actionnaires pourront toutefois assister à la retransmission vidéo en direct de l'Assemblée générale mixte du 28 mai 2020.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au B no48 du 20 avril 2020. L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés au Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société à Lannion, et sur le site internet de la société à la rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales.