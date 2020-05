Ekinops : premier succès commercial européen pour l'offre de connectivité 10 Gb/s avec un contrat à 7 chiffres

Ekinops : premier succès commercial européen pour l'offre de connectivité 10 Gb/s avec un contrat à 7 chiffres









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops annonce un premier succès commercial européen pour sa nouvelle offre de connectivité 10 Gb/s avec un contrat à 7 chiffres.

Ekinops a récemment pénétré le marché de la connectivité haut de gamme avec la mise sur le marché de ses premiers routeurs 10 Gb/s. Dès la certification technologique passée avec les premiers opérateurs de télécommunications, le groupe a immédiatement enregistré un premier succès commercial majeur pour le 1er semestre de 2020.

Un opérateur Tier 1 (de rang 1) européen a choisi les routeurs 10 Gb/s d'Ekinops pour bâtir une infrastructure de communication complète destinée à une grande agence de sécurité nationale. Les solutions Ekinops, installées dans divers centres de données à travers le pays concerné, fourniront une connectivité de haute performance intégrant la gestion des clés et des politiques de sécurité selon des mécanismes de haute disponibilité, tout en offrant une protection contre les cyberattaques.

"Ce projet démontre que nos solutions peuvent répondre avec succès aux exigences de grandes agences gouvernementales", déclare Philippe Moulin, Directeur des opérations en charges des produits et services d'accès chez Ekinops. "La clé de voute d'un tel projet réside en notre capacité à fournir une solution à plusieurs niveaux dans les couches réseau, complètement intégrée et de qualité. Nous sommes fiers d'avoir établi des liens de confiance forts avec notre client pour travailler sur un projet d'une telle envergure."

En combinaison avec les routeurs 10 Gb/s et les passerelles VPN, Ekinops fournira une sélection de solutions logicielles existantes pour les entreprises. Toutes ces plateformes se basent sur le même socle : OneOS6. OneOS6, primé au MEF19 et largement reconnu sur le marché, est une solution logicielle qui accueille routage, pare-feu, fonctionnalités VPN haut de gamme, SD-WAN, parmi d'autres fonctions virtualisées (VNFs, Virtual Network Functions) qui peuvent être activées à la demande. Cette offre très complète substitue les systèmes d'exploitation de plusieurs fournisseurs par une seule solution de gestion harmonisée, permettant au client de réaliser des économies et lui simplifiant la gestion de ses ressources internes.

"Le marché de l'accès 10 Gb/s est un segment avec peu d'acteurs et des niveaux de prix élevés. Nous avons identifié ce segment haut de gamme comme une opportunité pour Ekinops de gagner des parts de marché auprès des opérateurs de rang 1 car il exige des compétences à la fois en transport optique et en accès. Notre offre est différenciée avec un excellent rapport performance / prix, comme en témoigne le gain d'un premier contrat majeur pour équiper un client final prestigieux et exigeant. Nos nouveaux routeurs et plateformes Ethernet 10G sont déjà un succès, avec d'importants volumes expédiés", ajoute Didier Brédy, Président Directeur général d'Ekinops.