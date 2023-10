Ekinops : plonge après le warning

(Boursier.com) — Ekinops signe le gadin du jour sur le marché parisien. Dans de gros volumes, le titre du groupe breton abandonne 12% à 4,78 euros, sanctionné après un trimestre pour le moins décevant assorti d'un avertissement sur résultats. Evoquant une visibilité moindre, le management anticipe désormais une croissance à un chiffre (croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment) et une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%, contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant.

Cette publication vient confirmer les craintes qui entouraient le titre depuis plusieurs semaines, affirme Portzamparc. Bien que la mise à jour de son scénario (et de ses comparables) abaisse sensiblement son objectif (de 11,3 à 9 euros), la maison de bourse maintient son opinion 'acheter' compte-tenu de l'upside potentiel sur la valeur. Le M&A reste par ailleurs un catalyseur possible à court-terme...

Même son de cloche chez TP ICAP Midcap. L'affaiblissement de la visibilité évoqué il y a quelques semaines par le management s'est matérialisé plus brutalement qu'escompté, le Groupe publiant une chute inattendue de 15% de son CA au T3 ainsi qu'un abaissement assez sensible de ses guidances annuelles. Malgré la dégradation de son scénario et de son objectif de cours (de 9 à 8 euros), le courtier confirme sa recommandation 'achat' adoptée il y a quelques semaines, au vu de l'extrême faiblesse des ratios de valorisation de la valeur dont les fondamentaux demeurent pour autant très solides (qualité de l'offre, gains réguliers de parts de marché, bonne santé financière, hausse attendue de la génération de free cash-flows).

Oddo BHF évoque un trimestre très décevant qui confirme que le contexte de marché (conjoncture, taux, déstockage) est plus difficile pour la société, en particulier dans l'Accès. D'un call avec la direction, le broker comprend par ailleurs que ces nouvelles guidances, plus floues, s'expliquent essentiellement par la dépendance à quelques gros deals, qui peuvent entrainer des swings importants sur l'atterrissage annuel en cas de succès ou d'échec. En outre, il note que le niveau de stock à date pourrait pénaliser quelque peu le BFR et la génération de cash sur 2023. Enfin, le management s'est montré plutôt rassurant pour 2024, même si le niveau de performance dépendra essentiellement du timing de reprise dans l'Accès.

Si la visibilité est donc réduite sur la fin d'année et 2024, le broker continue d'apprécier néanmoins les qualités d'Ekinops, qui dispose d'un positionnement pertinent et bénéficie de drivers solides sur les prochaines années, tandis que le marché semble avoir déjà anticipé cette déception avec une baisse du titre de 30% au cours du dernier mois. Ekinops se traite après ajustements 3,8x l'EBITDA prospectif, soit un point bas en termes de valorisation depuis sa cotation en 2013. Le risk/reward parait dès lors suffisamment attractif pour maintenir une opinion 'surperformance', avec toutefois un objectif abaissé de 11 à 8 euros. Par ailleurs, l'analyste retire le titre de sa liste de valeurs recommandées Nextcap S2 2023 compte tenu du manque de momentum à très court-terme.