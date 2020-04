Ekinops permet à CM'IN de renforcer ses services haut débit résidentiels et d'entreprise

(Boursier.com) — Chartres Métropole Innovations Numériques (CM'IN), opérateur de services de télécommunication de proximité basé en Eure et Loir (France), estime avoir considérablement amélioré ses capacités de services grâce à Ekinops, fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises.

L'infrastructure numérique de CM'IN, située à 90 km au sud-ouest de Paris, joue un rôle essentiel dans le soutien de l'économie locale, en mettant en oeuvre des services numériques et en fournissant une connectivité à large bande pour les entreprises et les résidents. CM'IN a demandé à Ekinops d'augmenter à 100G la bande passante de son réseau monofibre reliant le territoire de Chartres à deux grands datacenters parisiens, lui permettant ainsi de continuer à développer ses services voix, hébergement et télévision sans sacrifier les performances du réseau...