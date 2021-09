Ekinops : obtient la certification Microsoft Teams pour ses solutions SBC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce que sa solution SBC d'entreprise (Session Border Controller/ contrôleur de session), inclus dans le middleware OneOS6, a obtenu la certification Microsoft Direct Routing (routage direct), permettant aux entreprises de bénéficier de l'ensemble des services offerts par la plateforme Microsoft Teams, tout en conservant l'offre téléphonique de l'opérateur télécom de leur choix.

Désormais, les entreprises peuvent bénéficier d'une solution complète qui combine les fonctions d'appels des opérateurs traditionnels et celles fournies par la plateforme Microsoft Teams pour émettre et recevoir des appels téléphoniques d'autres utilisateurs Teams. Une solution qui facilite la mobilité des employés et améliore la productivité de l'entreprise.

Solution éprouvée d'interconnexion des systèmes de communications traditionnels avec les technologies de transmission voix et données basées sur IP de dernière génération, la gamme de SBC Ekinops intègre les fonctionnalités les plus avancées en matière de performance, de sécurité et de qualité de la voix. Ekinops propose une gamme complète de SBC certifiés, pour les entreprises.

"Dans un contexte où le télétravail connaît une croissance aiguë, Microsoft Teams est devenue une plateforme de collaboration incontournable et stratégique pour les entreprises" souligne Sylvain Quartier, Vice-Président marketing et de la stratégie produit pour l'Accès chez Ekinops. "Nous sommes fiers d'avoir obtenu haut la main la certification Microsoft Direct Routing avec nos solutions SBC. Cette certification élargit le champ d'application de nos solutions et permet à nos clients opérateurs d'enrichir leur offre de services de communications unifiées et de collaboration".