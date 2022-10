Ekinops : nouveau relèvement de l'objectif de croissance 2022

(Boursier.com) — Ekinops a réalisé au 3ème trimestre de son exercice 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 32,8 ME, en croissance dynamique de +36% par rapport au 3ème trimestre 2021. À taux de change et à périmètre constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de +29%, marquant une nouvelle accélération et une nette avance sur l'objectif annuel de +15% relevé fin juillet.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022, le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises affiche un chiffre d'affaires consolidé de 96,1 ME, en progression de +28% (+23% à taux de change et à périmètre constants). Ces neuf mois ont été marqués par une forte croissance de l'activité à l'international (+23%), avec une progression dans toutes les zones géographiques particulièrement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. A fin septembre, l'activité réalisée à l'international représentait 64% du total.

Ekinops souligne l'accélération de la croissance des ventes des solutions d'Accès (particulièrement en France), qui progressent désormais de +26% sur neuf mois, contre +21% à l'issue du semestre. Les neuf premiers mois de l'exercice ont également été caractérisés par une excellente dynamique de l'activité Transport optique qui, dans le sillage de l'année 2021, s'inscrit en croissance de +32% par rapport à la même période un an plus tôt (+31% au 1er semestre), grâce au succès des solutions WDM à 200 Gb/s et 400 Gb/s. Ces neuf mois ont été marqués par une forte croissance de l'activité à l'international (+23%), avec une progression dans toutes les zones géographiques particulièrement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. A fin septembre, l'activité réalisée à l'international représentait 64%.

Ekinops relève une nouvelle fois son objectif de croissance et confirme ses objectifs de marge brute et d'EBITDA pour l'exercice 2022 : une croissance organique désormais attendue à plus de +20%, contre +15% relevé fin juillet et +12% visé initialement ; une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%. Ekinops continue par ailleurs d'être actif sur le plan de la croissance externe et d'explorer toutes les opportunités d'acquisition jugées créatrices de valeur pour l'entreprise.