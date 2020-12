Ekinops : mouvement au capital

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 2 décembre 2020 par l'AMF, la société NT GP (Guernsey) Limited, agissant en qualité de general partner des limited partnerships TempoVest Fund II L.P. et TempoVest Fund OA II L.P. agissant pour le compte de clients, a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 décembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Ekinops, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ekinops hors marché.